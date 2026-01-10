Polizze catastrofali un cammino stop and go L’opinione di Pedrizzi

Le polizze catastrofali rappresentano un tema ancora in fase di sviluppo, caratterizzato da continui aggiornamenti e incertezze. L’obbligo di assicurare contro calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane è al centro di un dibattito che evidenzia difficoltà di definizione e implementazione. Secondo l’esperto Pedrizzi, il percorso verso una soluzione efficace richiede tempi e modelli più chiari, affinché si possa garantire una copertura adeguata e sostenibile.

Siamo ancora in alto mare con le polizze catastrofali, cioè con l'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ecc. ecc.). Eppure secondo il decreto attuativo182025 "Tutte le imprese per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare attuativa, tempo per tempo vigenti" sono tenute a contrarre polizze che coprano i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali. Come si ricorderà questo tipo di assicurazione fu varato con la legge di Bilancio del 2024, ma dopo tre anni, restano ancora esentati bar, ristoranti, hotel di piccole dimensioni, soprattutto perché manca il portale che avrebbe dovuto predisporre l'Ivass (l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni) e che dovrebbe consentire, alle imprese di confrontare le polizze e scegliere in modo consapevole.

