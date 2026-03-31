Polizza anti catastrofe obbligatoria costi e rischi | scadenza il 31 marzo 2026

Il 31 marzo 2026 rappresenta la data limite per le micro e piccole imprese attive nei settori turistico, della ristorazione, della pesca e dell’acquacoltura per stipulare una polizza anti catastrofe obbligatoria. La legge prevede che tutte queste aziende siano coperte da questa assicurazione entro questa scadenza, al fine di tutelarsi dai rischi legati a eventi naturali catastrofici.

Il 31 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per le micro e piccole imprese dei settori turistico, della ristorazione, della pesca e dell’acquacoltura. Entro questa data dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa contro le calamità naturali, la cosiddetta polizza Cat Nat. Si tratta di un adempimento introdotto per tutelare le aziende dai rischi legati a eventi come sismi, alluvioni e frane. Nonostante ciò, molte imprese continuano a sottovalutarlo o a rimandarlo. Per fare chiarezza su costi e coperture, Facile.it, in collaborazione con Italfinance e Finital, ha elaborato un’analisi dettagliata con simulazioni concrete. I risultati mostrano che i premi assicurativi sono tutt’altro che proibitivi, soprattutto se confrontati con i potenziali costi dei danni non coperti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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