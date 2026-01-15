Cascina scadenza permessi ZTL APU al 31 marzo 2026

Il Comune di Cascina ricorda che i permessi ZTL e APU rilasciati nel 2025 e scaduti il 31 dicembre devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2026. La scadenza è valida per i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico. È importante rispettare questa data per continuare a usufruire regolarmente delle autorizzazioni senza interruzioni.

Cascina, giovedì 15 gennaio 2026 - Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025 e che sono scaduti il 31 Dicembre 2025, come da Ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31 marzo prossimo. Si ricorda che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta, non è consentito accedere alla ZTLAPU ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Il rinnovo avviene mediante la presentazione di un'autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, scadenza permessi ZTL/APU al 31 marzo 2026 Leggi anche: Viabilità, a Cascina scaduti i permessi Ztl/Apu: come rinnovarli Leggi anche: Parcheggi e Ztl, si avvicina la scadenza dei permessi annuali: come procedere al rinnovo per il 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Potenziata la videosorveglianza ai varchi ztl del centro di Cascina. Viabilità, a Cascina scaduti i permessi Ztl/Apu: come rinnovarli - Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025 e che sono scaduti il 31 dicembre 2025, come da ordinanza vigente d ... pisatoday.it

Torino, al via le procedure per il rinnovo dei permessi per la Ztl - I titolari di permesso per la Ztl centrale in scadenza entro il 31 marzo possono avviare le procedure per il rinnovo. ansa.it

Cascina, rinnovo dei permessi ZTL/APU fino al 31 marzo - Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2024 e che sono scaduti il 31 Dicembre 2024, ... lanazione.it

Presentazione del libro di Lucia Petraroli "Data di scadenza" Giovedì 15 gennaio 2026, ore 18.30 Cascina – Biblioteca comunale “Peppino Impastato”, Viale C. Comaschi 67 Scheda del volume > https://www.cpadver-effigi.com/blog/data-di-scadenza-lucia-pet - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.