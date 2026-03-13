INAF | 2 posti per diplomati scadenza 31 marzo 2026

L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha aperto una selezione pubblica per due posti di collaboratore amministrativo presso la sua sede di Selargius, in Sardegna. La candidatura può essere presentata da diplomati che abbiano conseguito il titolo entro il 31 marzo 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026.

L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha lanciato una selezione pubblica per due posti da collaboratore amministrativo presso la sede sarda di Selargius, aperta ai diplomati entro il 31 marzo 2026. L'opportunità mira a rafforzare il supporto contabile e gestionale dei progetti di ricerca, richiedendo competenze specifiche in lingua inglese e procedure amministrative. Questa iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle politiche occupazionali del settore pubblico scientifico, dove la domanda di personale qualificato si scontra con le rigidità burocratiche tipiche della PA italiana. La scadenza imminente impone ai candidati di agire rapidamente, sfruttando i canali digitali ufficiali come il portale inPA.