Sono terminati i lavori della prima fase al pronto soccorso del Policlinico. La struttura, ancora in attesa del completamento del nuovo ospedale, e la sua apertura sono state rinviate di un’altra estate. Il cantiere prosegue con interventi che riguardano questa parte dell’edificio, mentre non sono ancora stati definiti i tempi di conclusione complessiva dei lavori.

In attesa del Nuovo Policlinico, la cui apertura è slittata di un’altra estate, il cantiere indipendente della riqualificazione del pronto soccorso al Padiglione Guardia procede invece "a passo spedito e senza interruzioni di servizio - fanno sapere dalla Ca’ Granda – nonostante il reparto non si sia mai fermato e abbia visto un aumento di accessi di oltre il 5% nel primo trimestre 2026". La fase uno, che ha recuperato circa 350 metri quadri creando una sala per il coordinamento delle emergenze e studi per gli specialisti, è stata completata; la fase due, che dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’anno, si concentrerà sull’ampliamento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Policlinico, finita la fase uno dei lavori al pronto soccorso

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