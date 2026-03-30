Policlinico di Milano avanzano i lavori del nuovo Pronto soccorso Presidio di equità e sicurezza

Al Policlinico di Milano stanno proseguendo i lavori per la realizzazione di un nuovo Pronto soccorso. Sono stati avviati anche i lavori di ampliamento degli studi medici destinati ad accogliere gli specialisti dell’Area Emergenza Urgenza. L’intervento riguarda un presidio che sarà dedicato a garantire un accesso più equo e sicuro ai pazienti. I lavori sono in corso e continueranno nei prossimi mesi.

Milano, 30 marzo 2026 – Nuovi studi medici che accoglieranno gli specialisti dell’Area Emergenza Urgenza al Policlinico di Milano. Mentre l’attività del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano proseguiva – anzi, nel primo trimestre 2026 gli accessi sono aumentati di oltre il 5% per una media di 180 pazienti visitati ogni giorno - a marzo sono stati conclusi i lavori di realizzazione dell’ area di circa 350 metri quadrati comprensiva dei nuovi studi per gli specialisti, opere sostenute dalla Fondazione Leonardo del Vecchio. Nicoletta Zampillo Del Vecchio, presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio, commenta: “Alla Fondazione celebriamo con gioia la conclusione della prima fase dei lavori del Pronto soccorso del Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Policlinico di Milano, avanzano i lavori del nuovo Pronto soccorso. “Presidio di equità e sicurezza” Articoli correlati Litigio accesa davanti al pronto soccorso del Policlinico di MessinaUn alterco violento è esploso lo scorso 29 gennaio davanti al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario “G. Leggi anche: Rissa al pronto soccorso del Policlinico, polizia e carabinieri evitano il peggio Tutti gli aggiornamenti su Policlinico di Milano avanzano i lavori... Policlinico. Verso un Pronto Soccorso Generale ancora più accogliente e innovativo: si procede a passo spedito all’ampliamento e senza interruzioni di servizioIl progetto di riqualificazione prosegue con l’ultimazione della nuova area dedicata all’accoglienza e all’Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Policlinico di Milano, ampliata di oltre 150 mq: un’op ... mi-lorenteggio.com Milano, Fondazione Leonardo Del Vecchio finanzia con 6 milioni il nuovo pronto soccorso del PoliclinicoCon l’aggiudicazione del bando e l’avvio del cantiere nel primo trimestre del 2025, prende forma il progetto di ampliamento e riqualificazione del Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Milano: ... affaritaliani.it