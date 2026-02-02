Litigio accesa davanti al pronto soccorso del Policlinico di Messina

Un litigio violento si è scatenato mercoledì scorso davanti al pronto soccorso del Policlinico di Messina. Due persone si sono affrontate in modo acceso, creando scompiglio tra i pazienti e il personale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma e avviato le indagini. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni e sta facendo discutere in città.

Un alterco violento è esploso lo scorso 29 gennaio davanti al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina, coinvolgendo almeno due persone che si sono scagliate l'una contro l'altra in un acceso scambio di insulti e colpi. L'episodio, avvenuto in pieno pomeriggio, ha sconvolto l'atmosfera già tesa del reparto d'urgenza, dove il personale medico e gli assistiti sono stati costretti a interrompere le loro attività per l'improvvisa escalation di tensione. Il luogo del conflitto, una zona di accesso al nosocomio frequentata da pazienti, parenti e operatori sanitari, si è trasformata per alcuni minuti in un teatro di caos, con urla, spintoni e colpi che hanno richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

