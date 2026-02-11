Paura davanti al pronto soccorso del Policlinico | albero crolla su un' ambulanza e uno scooter ferita una donna

Una donna è rimasta ferita questa mattina davanti al pronto soccorso del Policlinico. Un albero di grandi dimensioni, scosso dal vento, è crollato improvvisamente su un’ambulanza in sosta e su uno scooter parcheggiato poco lontano. La donna si trovava in zona e ha riportato alcune ferite, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre si verifica la stabilità dell’albero.

Tragedia sfiorata in via Liborio Giuffrè, davanti al pronto soccorso del Policlinico, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato a causa del forte vento, finendo su un'ambulanza in sosta. Solo per pochi centimetri non è successo il peggio: una donna in sella a uno scooter, che.

