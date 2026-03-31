A Pistoia, nelle prossime settimane, si terranno le primarie con un dibattito pubblico dedicato ai candidati. Oggi si sono confrontati i rappresentanti di due schieramenti, Nesi e Capecchi, in un confronto pubblico. Il 12 aprile si svolgeranno le elezioni, che coinvolgeranno diversi punti chiave relativi alla gestione della città.

Pistoia, 31 marzo 2026 – Sotto la lente d’ingrandimento finiranno i punti nevralgici della vita cittadina. Incalzeremo i candidati alle primarie del centrosinistra su molti argomenti, dall’urbanistica al verde, dalla mobilità al lavoro e al sociale, senza dimenticare la Multiutility e le scelte prettamente politiche. Lo faremo oggi pomeriggio, 31 marzo alle 18.30, al Nursery Campus in un dibattito pubblico aperto a tutti con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Il faccia a faccia fra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi è organizzato dalla redazione pistoiese de La nazione: lo sforzo messo in campo mira a garantire un dibattito serrato, con tempi certi e risposte concrete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, la Nazione mette in campo i candidati. Il dibattito sulle primarie del 12 aprile. Nesi e Capecchi oggi si confrontano

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