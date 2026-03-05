Pistoia e la corsa per il sindaco il centrosinistra si affida alle primarie | sfida tra Nesi e Capecchi

A Pistoia il centrosinistra ha deciso di utilizzare le primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco. La sfida si svolge tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi, entrambi in corsa per rappresentare il fronte democratico alle prossime elezioni amministrative. La data dell’evento è fissata per il 5 marzo 2026. La consultazione coinvolgerà gli iscritti e gli elettori del centrosinistra della città.

Pistoia, 5 marzo 2026 – Il centrosinistra pistoiese si affiderà alle primarie di coalizione per decidere chi, tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi, sarà il candidato sindaco del fronte democratico alle prossime elezioni. La fumata bianca è arrivata ben oltre la mezzanotte, al termine di un infuocato tavolo del “campo larghissimo” andato in scena al circolo Arci di Bonelle. Con ogni probabilità, la consultazione interna si svolgerà domenica 29 marzo. “Il tavolo della coalizione del centrosinistra ha condiviso lo schema di programma elettorale con i punti più qualificanti discussi nelle ultime settimane dalle varie forze politiche - si legge nel documento conclusivo -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

