Il candidato si decide alle primarie Accordo nel ’campo larghissimo’ Capecchi plaude Nesi chiede unità

Il candidato annuncia la decisione di partecipare alle primarie dopo mesi di incertezza, mentre nel campo politico si registra un accordo tra diverse forze. Capecchi esprime apprezzamento per questa scelta, mentre Nesi invita a mantenere l’unità. Le discussioni si sono susseguite con alterne opinioni, interrompendo temporaneamente le possibilità di un’intesa che, nelle ultime ore, è tornata a emergere come una possibilità concreta.

Chiacchierate, tutt’altro che convintamente, per mesi, tolte dallo scenario possibile per qualche giorno e riemerse, come l’araba fenice, nelle ultime ore. Alla fine, la partita della candidatura a sindaco per il "campo larghissimo" del centrosinistra per le prossime comunali pistoiesi si deciderà con le primarie di coalizione tra la scelta scaturita dall’oramai "zoppa" segreteria comunale del Pd, appoggiata da diverse altre forze del "campo", della consigliera comunale Stefania Nesi da contrapporre a Giovanni Capecchi, spinto dalla società civile, da Avs e da una parte comunque consistente dei "dem". La lunga notte che si è consumata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

