Stefania Nesi | 4 incontri a Pistoia per le Primarie Pd

Stefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, ha programmato quattro incontri pubblici nella città di Pistoia con l’obiettivo di incontrare direttamente i cittadini e ascoltare le loro opinioni. Gli eventi sono stati annunciati e si terranno in diverse location della città, offrendo a chi vuole partecipare un’occasione di confronto diretto con la candidata.

Stefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, sta organizzando una serie di incontri pubblici a Pistoia per coinvolgere direttamente la cittadinanza. La settimana si apre domenica 15 marzo con un appuntamento alla serra di Montuliveto, per poi proseguire nei giorni successivi in diverse sedi cittadine come i circoli Arci e lo Spazio teatro 77. Questi appuntamenti rappresentano non solo una campagna elettorale, ma un tentativo di radicamento territoriale che collega le istanze locali ai temi nazionali. Dalla serra al circolo: una mappa della partecipazione. L’itinerario tracciato dalla candidata copre diverse zone di Pistoia, passando da spazi aperti a luoghi di aggregazione storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stefania Nesi: 4 incontri a Pistoia per le Primarie Pd Articoli correlati Pistoia e la corsa per il sindaco, il centrosinistra si affida alle primarie: sfida tra Nesi e CapecchiPistoia, 5 marzo 2026 – Il centrosinistra pistoiese si affiderà alle primarie di coalizione per decidere chi, tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi,... Leggi anche: Colpo di scena: il Pd propone Stefania Nesi come candidata Una selezione di notizie su Stefania Nesi In tanti a Santomoro per la prima uscita della candidata Stefania NesiGrande partecipazione al circolo Arci di Santomoro, dove una sala strapiena ha accolto il primo appuntamento del percorso di incontri e ascolto del territorio della candidata Stefania Nesi. Tanti citt ... valdinievoleoggi.it Parte da Santomoro il percorso di incontri di Stefania NesiParte da Santomoro il percorso di incontri e ascolto del territorio promosso da Stefania Nesi. Il primo appuntamento pubblico è in programma sabato 7 marzo alle ore 17,30 al circolo Arci di Santomoro, ... valdinievoleoggi.it