Piemonte | sfiducia a Cirio Chiorino esonerata e il caos Bisteccheria

Nella regione Piemonte, il 31 marzo 2026, si apre una settimana che potrebbe influenzare il futuro politico locale. Viene annunciata una sfiducia nei confronti del presidente della regione, con l’esonero di un assessore e l’apertura di un procedimento che coinvolge un’attività di ristorazione. La situazione si sta creando in un momento di tensione tra le forze politiche e istituzionali.

La settimana che inizia oggi, 31 marzo 2026, si preannuncia cruciale per la stabilità del secondo mandato di Alberto Cirio alla guida della Regione Piemonte. Al centro della tempesta politica c’è Elena Chiorino, ex vicepresidente costretta a lasciare quella carica specifica dopo lo scoppio dello scandalo legato alla ‘Bisteccheria d’Italia’. Domani, 31 marzo, il Consiglio regionale a Palazzo Lascaris dovrà affrontare una mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni, mentre la Giunta ha già operato un aggiustamento interno sostituendola con Maurizio Marrone come nuovo responsabile delle politiche sociali. Il caso non è isolato ma si inserisce in una serie di eventi turbolenti che hanno caratterizzato i quasi due anni di questo governo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: sfiducia a Cirio, Chiorino esonerata e il caos Bisteccheria Articoli correlati Leggi anche: Regione Piemonte, la Giunta Cirio prepara la difesa alla sfiducia delle opposizioni per Chiorino Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta CirioPer una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro. Chiorino si dimette: Cirio ne elogia il lavoro e assume le delegheIl Presidente della Regione Piemonte ha accolto le dimissioni dell’assessora Elena Chiorino, definendola una persona perbene e sottolineando il suo...