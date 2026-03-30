Chiorino si dimette | Cirio ne elogia il lavoro e assume le deleghe

Il Presidente della Regione Piemonte ha accettato le dimissioni dell’assessora Elena Chiorino, lodando il suo operato e definendola una persona perbene. Successivamente, ha assunto le sue deleghe, mantenendo le responsabilità precedentemente affidate all’assessora dimissionaria. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le funzioni già assegnate all’assessora nel quadro dell’amministrazione regionale.

Il Presidente della Regione Piemonte ha accolto le dimissioni dell’assessora Elena Chiorino, definendola una persona perbene e sottolineando il suo lavoro dedicato. La decisione è stata presa lunedì 30 marzo 2026, in un momento di transizione istituzionale che vede il vertice regionale gestire la continuità amministrativa. Nel comunicato ufficiale, Cirio ha confermato che l’ex vicepreside ha agito con senso di responsabilità per il bene della collettività locale. Le deleghe lasciate vacanti verranno assunte temporaneamente dallo stesso presidente per garantire la stabilità dei servizi essenziali. La gestione delle competenze regionali. L’assunzione ad interim delle cariche lascia intatta la macchina amministrativa mentre si attendono eventuali sviluppi futuri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiorino si dimette: Cirio ne elogia il lavoro e assume le deleghe Articoli correlati Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta CirioPer una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro. Leggi anche: Mps, Lovaglio non si dimette. E il cda gli revoca le deleghe Chiorino si dimette da assessore del PiemonteAGI - Si è dimessa anche da assessore della Regione Piemonte, Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda Delmastro.