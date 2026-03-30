Si è dimessa l' assessora Elena Chiorino Il caso Bisteccheria travolge anche la titolare al Lavoro della giunta Cirio

L'assessora si è dimessa dopo le polemiche legate al caso «Bisteccheria». La decisione arriva poco dopo aver rinunciato a un incarico nell'ambito della giunta regionale. La vicenda coinvolge anche la responsabile del settore Lavoro della stessa amministrazione, in un momento di tensioni politiche e di confronto pubblico. La situazione si è sviluppata in un clima di discussioni e critiche nel panorama politico regionale.

Per una settimana ha puntato i piedi, cercando di resistere alla bufera, nonostante le dimissioni del suo mentore politico Andrea Delmastro. Nemmeno la salomonica decisione di lasciare la vicepresidenza della giunta regionale, la scorsa settimana, è servita a placare la tempesta, con le opposizioni sempre più determinate a chiederne le dimissioni, fino a coinvolgere anche la sua stessa maggioranza di centrodestra. Elena Chiorino alla fine lascia la giunta Cirio. L’esponente biellese di Fratelli d’Italia ha provato fino all’ultimo a restare al suo posto: ancora questa mattina in una riunione tra la squadra di Cirio del gruppo di maggioranza, che doveva essere preparatoria al dibattito di domani, 31 marzo, in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Si è dimessa l'assessora Elena Chiorino. Il caso «Bisteccheria» travolge anche la titolare al Lavoro della giunta Cirio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elena Chiorino Caso Delmastro, Elena Chiorino si è dimessa da vicepresidente del PiemonteLa vicepresidenza della Regione sarà assegnata all'assessore regionale Maurizio Marrone. Caso Delmastro, passo indietro di Elena Chiorino anche da assessora. "Senso di responsabilità"Ha fatto un altro passo indietro Elena Chiorino, coinvolta nella vicenda del ristorante "Bisteccherie d'Italia" insieme al sottosegretario alla... Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessaElena Chiorino si dimette dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte, ma resta nella squadra del governatore Alberto Cirio come assessore.