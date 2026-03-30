Regione Piemonte la Giunta Cirio prepara la difesa alla sfiducia delle opposizioni per Chiorino

La Giunta regionale del Piemonte si prepara a rispondere alla sfiducia delle opposizioni nei confronti dell’ex vicepresidente, che ha rassegnato le dimissioni. La vicenda riguarda una questione politica interna alla maggioranza di governo e si sviluppa in un periodo di particolare attenzione per il secondo mandato dell’attuale presidente. La settimana sarà cruciale per le decisioni e le eventuali conseguenze legali o amministrative.

Sarà una settimana fondamentale per la Giunta di Alberto Cirio. Il secondo mandato del presidente della Regione Piemonte sta facendo i conti con un altro caso politico all'interno della sua squadra di Governo, quello di Elena Chiorino, ormai ex vicepresidente dopo le dimissioni causate dall'esplosione dello scandalo 'Bisteccheria d'Italia' che ha coinvolto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia anch'esso dimissionario, e il consigliere regionale Davide Zappalà: tutti uomini e donne di Fratelli d'Italia, partito al Governo con Giorgia Meloni, che benché non indagati sono stati messi sul banco degli imputati perché già soci della società aperta a Biella con presunti prestanome del clan camorristico di Michele Senese, detto O' pazz. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Regione Piemonte, la Giunta Cirio prepara la difesa alla sfiducia delle opposizioni per Chiorino Articoli correlati Caso Delmastro, la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio. Le opposizioni: “Dimissioni, Infanga la Regione”Questa mattina le opposizioni del Consiglio Regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta piemontese Elena... Leggi anche: Regione Piemonte, la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l'opposizione stoppa i lavori Tutto quello che riguarda Regione Piemonte Temi più discussi: Un nuovo assetto per la Giunta regionale del Piemonte; Il caso Delmastro inguaia la giunta regionale del Piemonte; Caso Delmastro, si è dimessa la vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino; Dalla sanità al caso Chiorino, la settimana di fuoco per Alberto Cirio: prima la giunta poi il consiglio in Regione Piemonte. Nuovo assetto della Giunta Regionale del Piemonte, Elena Chiorino lascia la vicepresidenzaAlla luce delle ultime vicende, nella giornata di oggi, Elena Chiorino ha rappresentato al presidente la volontà di restituire la delega alla ... atnews.it Dopo il caso Delmastro, si dimette Elena Chiorino in Piemonte: Grave leggerezza, chiedo scusaDimissioni dalla vicepresidenza della Regione Piemonte per Elena Chiorino dopo le polemiche sul caso Delmastro e le pressioni delle opposizioni in Consiglio regionale. notizie.it Dalla sanità al caso Chiorino, la settimana di fuoco per Alberto Cirio: prima la giunta poi il consiglio in Regione Piemonte x.com In diretta dalla Fiera del cicloturismo a Padova, stand Regione Piemonte, con Irene e Alice. Venite a scoprire i nostri itinerari! - facebook.com facebook