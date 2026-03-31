Piano casa arenato il progetto con i privati

Il progetto di Piano casa, annunciato dal governo circa 18 mesi fa per affrontare l’emergenza abitativa, è ancora in fase di rinvio e non ha ancora visto la realizzazione. L’accordo con i privati coinvolti nel piano non è stato perfezionato, portando a un nuovo blocco dei lavori e a un prolungato stallo dell’iniziativa.