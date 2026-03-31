Piano casa arenato il progetto con i privati
Il progetto di Piano casa, annunciato dal governo circa 18 mesi fa per affrontare l’emergenza abitativa, è ancora in fase di rinvio e non ha ancora visto la realizzazione. L’accordo con i privati coinvolti nel piano non è stato perfezionato, portando a un nuovo blocco dei lavori e a un prolungato stallo dell’iniziativa.
Il decreto 63mila case popolari da ristrutturare con 970 milioni. Più il tempo passa, più la cifra appare inadeguata Il decreto 63mila case popolari da ristrutturare con 970 milioni. Più il tempo passa, più la cifra appare inadeguata Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Il Piano casa promesso 18 mesi fa dal governo Meloni per risolvere l’emergenza abitativa continua a essere rinviato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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