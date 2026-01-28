Un piano casa anzi due Meloni con i privati e Salvini più sociale

La premier Giorgia Meloni ha presentato due piani casa diversi, uno rivolto ai privati e uno più sociale. Meloni si impegna a favorire le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, puntando su incentivi per le famiglie e i proprietari di immobili. Nel frattempo, Salvini si muove su un fronte più orientato alle esigenze sociali, cercando di coinvolgere le comunità più in difficoltà. La misura mira a rilanciare il settore edilizio e a dare risposte concrete alle richieste di chi cerca casa.

Salvini vuole un'accelerata sul Piano casa ma il dossier gli viene sfilato da Meloni. Rebus cabina di regia Un piano casa per due. La premier Giorgia Meloni sta puntando su un gruppo di investitori privati chiamati a raccolta da Mario Abbadessa, ex numero uno del colosso americano Hines in Italia, per trovare i capitali necessari per realizzare il piano casa annunciato nella conferenza stampa di inizio anno: "Centomila case a prezzi calmierati in 10 anni". Nella stessa conferenza, Meloni ha ringraziato i ministri Tommaso Foti e Matteo Salvini, "che ci stanno lavorando" facendo così apparire il piano casa come un'unica iniziativa.

Il piano europeo sulla casa supera il piano fantasma di Meloni e Salvini Il piano europeo sulla casa si presenta come un'iniziativa concreta, superando le proposte ancora poco chiare e non definite di Meloni e Salvini. Il Piano casa di Meloni&Salvini in mano ai fondi speculativi Il Piano casa di Meloni e Salvini, presentato all'inizio dell'anno, sta iniziando a svilupparsi con risorse limitate.

Dalla sicurezza nelle strade alle occupazioni, aria tesa tra Lega e Gualtieri; Costruzioni, dopo il Pnrr il volano con Piano casa e spesa degli enti pubblici; Piano casa, fondo Cdp e Mubadala da 20 miliardi; Confindustria vuole le trivelle. Io dico no: Marcato si oppone a nuove trivellazioni.

Meloni annuncia un Piano casa Italia: siamo alla propaganda spicciola, ecco perché. Fio- Psd ha recentemente reso noto i dati relativi a quella che viene definita la strage invisibile quella delle persone senza fissa dimora relativa al 2025. Dati terribili sui quali il Fatto Quotidiano ha commentato.

Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno firmato a Roma il nuovo Piano d'azione italo-tedesco. Al centro dei colloqui del vertice e delle intese raggiunte: autonomia strategica Ue, competitività industriale con focus sul settore auto e la cooperazione su difesa, energia.

In un Paese in cui è vuota una casa su 4, Meloni e i suoi sodali col "Piano Casa" danno il via libera all'ennesima operazione di cementificazione a vantaggio dei fondi immobiliari e a danno dei poveri

