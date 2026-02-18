Scuole nuove con capitali privati Frassinetti annuncia il piano | foresterie per i docenti fuorisede Il M5S insorge | La scuola non è un parcheggio è un diritto costituzionale
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato un piano per costruire nuove scuole, coinvolgendo investimenti privati. La decisione nasce dalla necessità di risolvere il problema delle strutture obsolete e dei costi elevati di manutenzione. Tra le misure, spiccano le foresterie per insegnanti fuorisede e nuovi edifici scolastici realizzati con fondi misti. Questa scelta ha suscitato critiche da parte del Movimento 5 Stelle, che ribadisce: la scuola deve essere un diritto di tutti, non un investimento privato.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annuncia un piano di rinnovamento dell'edilizia scolastica che punta a integrare fondi pubblici e capitali privati attraverso lo strumento della finanza di progetto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Caro affitti e docenti fuori sede, l’ipotesi di Valditara: 12 miliardi sul tavolo per costruire foresterie nelle scuole e affidare i servizi ai privati in project financingIl Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano per le scuole italiane.
La grande scommessa del piano casa di Meloni, tra la caccia ai fondi privati e nessuna fuga di capitaliIl piano casa di Meloni rappresenta una sfida importante, con focus sulla raccolta di fondi privati e la prevenzione della fuga di capitali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Capitali privati per riqualificare le scuole, l’idea allo studio; Imparare dalla natura, al via il nuovo bando WWF per le scuole della Capitale; Nuovo record con 470.500 euro raccolti: Lecco sempre più capitale della ricerca Telethon; Il capitalismo è cambiato: tecnologie e rapporto capitale-lavoro, ecco l'origine delle nuove diseguaglianze.
Capitali privati per riqualificare le scuole, l’idea allo studioGoverno e costruttori fanno il punto sul project financing per l’edilizia scolastica nel post-PNRR e sullo stop UE alla prelazione. Valditara propone di realizzare foresterie nelle scuole ... edilportale.com
Foresterie nelle scuole per docenti e ATA fuori sede Il ministro Giuseppe Valditara lancia l’idea: nelle nuove scuole potrebbero nascere alloggi dedicati al personale scolastico che lavora lontano da casa. Obiettivo: contrastare il caro-affitti e facilitare la mobi facebook