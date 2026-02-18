Scuole nuove con capitali privati Frassinetti annuncia il piano | foresterie per i docenti fuorisede Il M5S insorge | La scuola non è un parcheggio è un diritto costituzionale

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato un piano per costruire nuove scuole, coinvolgendo investimenti privati. La decisione nasce dalla necessità di risolvere il problema delle strutture obsolete e dei costi elevati di manutenzione. Tra le misure, spiccano le foresterie per insegnanti fuorisede e nuovi edifici scolastici realizzati con fondi misti. Questa scelta ha suscitato critiche da parte del Movimento 5 Stelle, che ribadisce: la scuola deve essere un diritto di tutti, non un investimento privato.