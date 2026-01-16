Il futuro del Piano Casa del governo Meloni solleva alcune preoccupazioni, con l’ombra dei fondi privati che si allunga sul progetto. Secondo Scuderi di Avs, questa situazione rischia di favorire la speculazione anziché favorire un’effettiva crescita sostenibile. Recenti indiscrezioni indicano che il coordinamento del piano sarà affidato a Mario Abbadessa, ex manager di Hines, suscitando ulteriori dubbi sulla trasparenza e sulla reale finalità dell'iniziativa.

Il Piano Casa del governo Meloni sarà coordinato, secondo le indiscrezioni, da Mario Abbadessa, ex manager della multinazionale immobiliare Hines. È un modo per arrivare più facilmente ai fondi privati internazionali, e ai loro soldi. Ma il modello di collaborazione con i grandi fondi di investimento è "fallimentare", ha detto l'eurodeputata Benedetta Scuderi a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Renzi dice che Meloni non andrà al Quirinale per colpa del caso Paragon: “È un’ombra sul suo governo”

Leggi anche: L’arbitro Doveri sicuro del rigore per la Juve: “Guarda solo l’uomo”. Cosa gli dice il VAR, l’audio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

PNRR Istruzione, la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza: spesa al 36%, studentati fermi al palo e affidati ai privati, mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidi.

L’ombra dei fondi privati sul Piano Casa del governo, Scuderi (Avs): “Così c’è solo speculazione” - Il Piano Casa del governo Meloni sarà coordinato, secondo le indiscrezioni, da Mario Abbadessa, ex manager della multinazionale immobiliare Hines ... fanpage.it