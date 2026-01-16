L'ombra dei fondi privati sul Piano Casa del governo Scuderi Avs | Così c'è solo speculazione
Il futuro del Piano Casa del governo Meloni solleva alcune preoccupazioni, con l’ombra dei fondi privati che si allunga sul progetto. Secondo Scuderi di Avs, questa situazione rischia di favorire la speculazione anziché favorire un’effettiva crescita sostenibile. Recenti indiscrezioni indicano che il coordinamento del piano sarà affidato a Mario Abbadessa, ex manager di Hines, suscitando ulteriori dubbi sulla trasparenza e sulla reale finalità dell'iniziativa.
Il Piano Casa del governo Meloni sarà coordinato, secondo le indiscrezioni, da Mario Abbadessa, ex manager della multinazionale immobiliare Hines. È un modo per arrivare più facilmente ai fondi privati internazionali, e ai loro soldi. Ma il modello di collaborazione con i grandi fondi di investimento è "fallimentare", ha detto l'eurodeputata Benedetta Scuderi a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
