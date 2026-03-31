La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha battuto Modena e si è qualificata per la semifinale scudetto. Ora la squadra affronterà Perugia in una sfida che coinvolge anche la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si inserisce nel percorso verso il titolo nazionale e la coppa europea.

La vittoria della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro il Modena ha aperto le porte alla semifinale scudetto, con la squadra pronta ad affrontare Perugia. La presidente Elisabetta Curti ha espresso orgoglio per il gruppo, sottolineando come l’impegno e la coesione abbiano permesso di superare infortuni e difficoltà. La prima gara della serie si giocherà a Perugia il 6 aprile, mentre la seconda è fissata al PalabancaSport il 9 aprile. L’atmosfera nella città emiliana è di grande entusiasmo, con i tifosi Lupi Biancorossi pronti a sostenere la squadra anche nelle trasferte. Oltre alla lotta per lo scudetto, la squadra punta alla partecipazione alla Champions League europea, un obiettivo raggiungibile anche in caso di sconfitta contro i biancoverdi umbri, a patto che Verona elimini Civitanova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza-Perugia: la sfida per lo scudetto e la Champions League

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