Champions League Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia | le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Si gioca domani, con inizio alle ore 20, la sfida di andata dei quarti di finale. Colaci: "Conosciamo bene gli spagnoli, attenzione" Messa in soffitta almeno per ora la lotta scudetto la Sir Sicoma Monini Perugia si concentra su quella europea. Si gioca domani l'andata dei quarti di finale della Champions League che vedrà i bianconeri esibirsi sul taraflex del Guaguas Las Palmas. Un avversario ben conosciuto ma molto insidioso: lo dimostra chiaramente quanto avvenuto nel primo match della fase a gironi, dove gli spagnoli hanno fatto letteralmente vedere i sorci verdi a Colaci e compagni. È proprio il libero ad esternare le proprie sensazioni alla vigilia: “Siamo concentrati sul campo e sulle cose da fare in campo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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