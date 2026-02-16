Napoli ancora una rimonta | passo avanti per la Champions League ma lo scudetto è lontano

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro la Roma, mantenendo vive le speranze di qualificarsi in Champions League. La squadra di Spalletti ha reagito dopo le recenti battute d’arresto in coppa e in Europa, mostrando un certo carattere in campo. La presenza di Malen tra i titolari ha fatto la differenza, portando energia e fiato nuovo all’attacco azzurro. I partenopei ora devono continuare a vincere per avvicinarsi alla zona europea e mantenere aperta la corsa allo scudetto.

Napoli, 16 febbraio 2026 - Il Maradona in stagione era stato violato in Champions League dal Chelsea e, storia ancora più recente, in Coppa Italia dal Como (seppur tramite i rigori), per due sconfitte pesantissime che hanno segnato l'eliminazione da entrambi i tornei: in campionato il fortino regge, seppur non nello splendore dei giorni d'oro, e lo fa in una serata in cui la Roma conferma di aver pescato in Donyell Malen il rinforzo perfetto di gennaio. La stessa Roma che forse, nell'ormai 'lontana' estate 2024, aveva lasciato andare troppo a cuor leggero Leonardo Spinazzola, che puntualmente la punisce applicando la proverbiale legge dell'ex.