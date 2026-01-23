Perugia–Trento accende la 18ª giornata di Superlega | è sfida da scudetto! Modena–Piacenza e Milano–Civitanova con vista sui playoff

La 18ª giornata di Superlega si apre con la sfida tra Perugia e Trento, un match che potrebbe influenzare la corsa allo scudetto. In parallelo, Modena affronta Piacenza e Milano sfida Civitanova, incontri chiave per la corsa ai playoff. Questo turno rappresenta un momento cruciale per definire gli equilibri della regular season e individuare le squadre più in forma per la fase decisiva.

E' forse il momento della verità per decretare la vincitrice della regular season, questa 18ª giornata di Superlega che potrebbe incidere in maniera profonda sugli equilibri della regular season, soprattutto nella parte alta della classifica. Il calendario mette subito sul tavolo un confronto di assoluto livello come Perugia–Trento, seguito da altri due incroci chiave in ottica playoff quali Modena–Piacenza e Milano–Civitanova, senza dimenticare le sfide che coinvolgono la corsa salvezza, sempre più serrata. Il piatto forte del weekend è senza dubbio la sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, in programma domenica alle 18.

