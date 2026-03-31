Pescara | 17enne arrestato pianificava strage al liceo artistico

Un ragazzo di 17 anni, residente in Umbria ma originario di Pescara, è stato fermato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato un attacco al liceo artistico della città. L’arresto è arrivato dopo indagini che avevano identificato il suo progetto. La procura ha disposto il trasferimento in una struttura di custodia.