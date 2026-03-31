Pescara | 17enne arrestato pianificava strage al liceo artistico
Un ragazzo di 17 anni, residente in Umbria ma originario di Pescara, è stato fermato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato un attacco al liceo artistico della città. L’arresto è arrivato dopo indagini che avevano identificato il suo progetto. La procura ha disposto il trasferimento in una struttura di custodia.
Un diciassettenne pescarese, attualmente residente in Umbria, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato un attacco al liceo artistico di Pescara. Il giovane, pur non avendo mai frequentato la scuola destinata ad essere il bersaglio, aveva espresso l’intento di replicare le stragi storiche come quelle di Utoya e Christchurch. L’inchiesta ha rivelato che il ragazzo stava già nel 2024, quando aveva quindici anni, a scrivere messaggi in cui annunciava la volontà di compiere una sparatoria e poi suicidarsi, definendo il luogo dell’attacco come ancora da decidere. Oltre alla minaccia diretta verso l’istituto d’arte... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Progettava una strage a scuola, il 17enne arrestato voleva colpire il liceo artistico di Pescara
«Strage come Columbine al liceo di Pescara»: il 17enne arrestato, i manuali per costruire armi e il gruppo Telegram sulla razza arianaManuali per costruire armi, indicazioni su come preparare esplosivi, contatti con il gruppo Telegram "Werwolf Division".
«Replicherò la strage di Columbine al liceo di Pescara»: dai manuali per costruire armi all'esplosivo, il piano del 17enne arrestatoManuali per costruire armi, indicazioni su come preparare esplosivi, contatti con il gruppo Telegram "Werwolf Division".