Replicherò la strage di Columbine al liceo di Pescara | dai manuali per costruire armi all' esplosivo il piano del 17enne arrestato

Un minorenne è stato arrestato con l'accusa di aver pianificato una strage simile a quella di Columbine in un liceo di Pescara. Dai suoi dispositivi sono stati trovati manuali che spiegano come costruire armi e preparare esplosivi, mentre sui canali Telegram gestiva contatti con un gruppo chiamato

Manuali per costruire armi, indicazioni su come preparare esplosivi, contatti con il gruppo Telegram "Werwolf Division". Il tutto, per compiere una strage al liceo artistico di Pescara sul modello di quella alla Columbine High School. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale sono stati contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione Il blitz antiterrorismo è avvenuto nelle prime ore di oggi tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Replicherò la strage di Columbine al liceo di Pescara»: dai manuali per costruire armi all'esplosivo, il piano del 17enne arrestato Articoli correlati «Strage come Columbine al liceo di Pescara»: il 17enne arrestato, i manuali per costruire armi e il gruppo Telegram sulla razza arianaManuali per costruire armi, indicazioni su come preparare esplosivi, contatti con il gruppo Telegram "Werwolf Division". Pianificava una strage a scuola, arrestato 17enne pescarese: a casa manuali per costruire armiABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine e l’arresto Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara ma residente a Perugia, è stato arrestato dai...