Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in relazione a un episodio che richiama la strage di Columbine, avvenuto in un liceo di Pescara. Sono stati trovati manuali con istruzioni per costruire armi e preparare esplosivi, oltre a contatti con un gruppo Telegram che si definisce

Manuali per costruire armi, indicazioni su come preparare esplosivi, contatti con il gruppo Telegram "Werwolf Division". Il tutto, per compiere una strage al liceo artistico di Pescara ispirata alla Columbine High School. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo le indagini, il ragazzo stava lavorando alla fabbricazioni di armi e di ordigni chimici. L'operazione Il blitz antiterrorismo è avvenuto nelle prime ore di oggi tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Strage come Columbine al liceo di Pescara»: il 17enne arrestato, i manuali per costruire armi e il gruppo Telegram sulla razza ariana

Articoli correlati

Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana”: arrestato 17enne pescarese iscritto a gruppo Telegram sulla ‘razza ariana’Roma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola.

Pianificava una strage a scuola, arrestato 17enne pescarese: a casa manuali per costruire armiABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine e l’arresto Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara ma residente a Perugia, è stato arrestato dai...