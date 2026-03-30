Un ragazzo di 17 anni, residente in Umbria, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato un attentato al liceo artistico di Pescara. Oltre al progetto di una strage, sono contestati a suo carico anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere, motivati da discriminazioni di natura razziale ed etnica. La Polizia ha intercettato le sue comunicazioni e ha sequestrato materiale riconducibile al suo piano.

È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare. Al momento sembra che non vi sia un collegamento diretto tra il giovane e l'artistico, scuola che lui non avrebbe mai frequentato Avrebbe avuto l’obiettivo di compiere una strage al liceo artistico di Pescara il 17enne pescarese, domiciliato in Umbria, arrestato dai carabinieri del Ros e al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare. Al momento sembra che non vi sia un collegamento diretto tra il giovane e l'artistico, scuola che lui - stando a quanto emerso - non avrebbe mai frequentato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Progettava una strage a scuola, il 17enne arrestato voleva colpire il liceo artistico di Pescara

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Progettava una strage in una scuola, arrestato un 17enne di Pescara. È accusato di propaganda e detenzione di materiale con finalità di terrorismoStava progettando una mattanza a scuola, ma è stato scoperto e arrestato prima che riuscisse a mettere in pratica i suoi presunti presupposti.

Perugia, progettava una strage a scuola: arrestato 17enne Il minorenne seguiva un gruppo Telegram suprematista e studiava la fabbricazione di armi e ordigni chimici.