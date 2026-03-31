Un pendolare in città è stato multato, dichiarando che pagherà la sanzione ma chiede una soluzione al problema. Durante un'intervista, ha spiegato le difficoltà di chi si sposta quotidianamente con l'auto per motivi di lavoro. La vicenda si è verificata nel centro urbano, sollevando domande sui percorsi e le restrizioni per chi si muove con mezzi propri.

Empoli, 31 marzo 2026 – “Ma come deve fare un pendolare che, per andare al lavoro, utilizza auto e treno, e l’auto da qualche parte la deve infilare in tempo utile? Può succedere di lasciare la macchina in una sosta non proprio “codificata”. ma se non dà noia a nessuno perché infliggere una multa (di per sé ineccepibile codice alla mano, e che dunque verrà saldata) anziché usare il buonsenso?” Se lo chiede, e lo chiede, A.C., che abita nell’Empolese e che ogni mattina, per recarsi al lavoro, sostiene quest’odissea. A 84 anni in attesa per 90 minuti alla fermata del bus: “Tre corse saltate, costretta a stare in piedi” È una dei tanti e delle tante che tra l’alzarsi dal letto e arrivare sul posto di lavoro vede trascorrere almeno un paio d’ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pendolare multata: “Pagherò, ma si trovi soluzione al problema”

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