Una lettera firmata dal dottor Franco Pepe, rappresentante dei residenti di piazza Pietro Lupo, è stata inviata in questi giorni alle autorità cittadine. La comunicazione si riferisce alle proteste degli attivisti della palestra locale contro il progetto di riqualificazione finanziato con fondi Pnrr. I residenti chiedono di evitare una lotta politica e di trovare una soluzione alternativa.

"I catanesi con i capelli bianchi ricorderanno che decenni or sono in piazza Pietro Lupo, a Catania centro, vi era la stazione degli autobus che collegavano la città con vari paesi della provincia. Successivamente è caduta in disuso ed è iniziato il progressivo degrado della piazza divenuta “pisciatoio” pubblico. Di seguito la struttura è stata trasformata in palestra e, infine, la palestra è stata chiusa. Anni addietro un gruppo di ragazzi ha occupato la palestra rendendola sede delle proprie attività culturali e ricreative. Tutto ciò è stato accettato dai residenti della zona di buon grado perché in fin dei conti non vi sono stati disordini o azioni lesive dei nostri diritti, se escludiamo alcune feste protrattasi nella notte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Lettori: "In piazza Lupo inutile lotta politica, si trovi una soluzione alternativa"

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