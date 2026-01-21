Ubaldi | Per Piazzale Serventi si trovi una soluzione alternativa e si ascoltino davvero i cittadini

Ubaldi evidenzia l’importanza di trovare una soluzione alternativa per Piazzale Serventi, ascoltando le reali esigenze dei cittadini. La situazione del parcheggio viene monitorata attentamente, considerando le potenziali conseguenze sulla sicurezza, il controllo e il decoro urbano. È fondamentale individuare un intervento che risponda alle esigenze della comunità, garantendo un’area funzionale e sicura per tutti i residenti e gli utenti.

“Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione di Piazzale Serventi, dove l’attuale fruibilità del parcheggio rischia di essere sostituita da un’area priva di una funzione chiara e definita, con possibili ricadute negative in termini di sicurezza, controllo e decoro urbano”. Federica.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

