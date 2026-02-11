Cras si trovi una soluzione Enpa scrive alla Regione | Necessario uno spazio idoneo

La questione di Cras torna al centro dell’attenzione. Enpa ha scritto alla Regione chiedendo di trovare una soluzione e di creare uno spazio adeguato. Nonostante gli incontri con l’assessora al Benessere animale di Ravenna, Francesca Impellizzeri, e con il dirigente del Servizio, finora non ci sono novità. La situazione rimane in sospeso, e le associazioni continuano a chiedere risposte concrete.

Dalla Regione, nonostante gli incontri con l'assessora al Benessere animale del Comune di Ravenna, Francesca Impellizzeri e con il dirigente del Servizio, ancora tutto tace. Per questo sulla chiusura del Cras (Centro di recupero animali selvatici) di Ravenna, e la conseguente sospensione del servizio di recupero della fauna selvatica in difficoltà, interviene l' Enpa (Ente nazionale protezione animali). Lo fa inviando una lettera alla Regione Emilia-Romagna, ente competente in materia con l'assessore Alessio Mammi e, per conoscenza, al Comune di Ravenna. "Il territorio della provincia di Ravenna include numerosi ambienti di grande valore per la biodiversità, ma è anche fortemente antropizzato – scrivono dall'Enpa nazionale –.

