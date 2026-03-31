Patty Pravo a Napoli | 60 anni di carriera e il nuovo album Opera

Il 31 marzo 2026, Patty Pravo terrà un concerto presso le Gallerie d’Italia di Napoli per presentare il suo nuovo album, intitolato Opera. La cantante, che quest’anno festeggia 60 anni di attività, torna così a esibirsi nella città partenopea dopo un lungo periodo. L’evento rientra nel calendario di promozione del suo ultimo lavoro discografico.

Il 31 marzo 2026, Patty Pravo presenterà il suo nuovo album Opera presso le Gallerie d’Italia di Napoli. L’evento si svolge martedì sera e vede la partecipazione di Giovanni Caccamo come autore del brano omonimo e art director del progetto grafico. Si tratta di una celebrazione dei sessant’anni di carriera dell’artista, che ha iniziato nel 1966 con il singolo Ragazzo triste. L’incontro pubblico è previsto dalle 18:00 alle 18:30 con ingresso su prenotazione obbligatoria, mentre la sessione di firma copie segue immediatamente dopo, riservata ai possessori dell’album acquistabile anche sul posto. Il disco include collaborazioni con Giuliano Sangiorgi, Serena Brancale, Raphael Gualazzi e Cristina Donà, creando un ponte tra generazioni musicali italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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