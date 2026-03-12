Patty Pravo icona pop intramontabile | l’album Opera celebra 60 anni di carriera

Patty Pravo, cantante italiana nota per il suo stile originale e la lunga carriera, ha recentemente festeggiato il sessantesimo anniversario di attività con la pubblicazione dell’album “Opera”. Questo lavoro discografico segna un traguardo importante per un’artista che ha attraversato molteplici cambiamenti nel panorama musicale e culturale italiano, mantenendo sempre un’identità distintiva.

Life&People.it Sessant'anni di carriera rappresentano molto più di un semplice anniversario. Nel caso di Patty Pravo sono simbolo di un percorso creativo che ha affrontato con carattere numerose trasformazioni culturali e sociali, senza mai smarrire la propria autenticità. La cantante veneziana, tra le figure più affascinanti e controverse della musica italiana, ha costruito negli anni una traiettoria artistica unica, segnata da una libertà espressiva che raramente ha trovato paragoni nel panorama pop nazionale. Questo lungo cammino trova una nuova tappa con l'uscita dell'album Opera, – pubblicato il 6 marzo- subito dopo la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano omonimo.

