Patty Pravo celebra 60 anni di carriera e il 6 marzo torna con l’album Opera

Patty Pravo, cantante italiana con una carriera che dura da sei decenni, festeggia il suo traguardo. Il 6 marzo ritorna sulle scene con il nuovo album intitolato “Opera”. La cantante di Milano ha pubblicato numerosi album e singoli nel corso degli anni, confermando la sua presenza nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Milano. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata, e resta, protagonista indiscussa; una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca, seguendo ostinatamente il suo intuito musicale, in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. «Mi piace il numero undici, mi sa tanto di scuola – ha scherzato – Ma undici è un voto impossibile da avere in classe». «Da quando non c’è più mi sento un po’ svuotata: era un grande tesoro – ha osservato – Un’artista enorme e una donna stupenda; la chiamavo Ornellik e le nostre telefonate non si possono raccontare: lei viveva al telefono. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

