Patty Pravo 60 anni di carriera | nuovo album presentazione nei musei e tour L’artista a SANREMO con OPERA

Patty Pravo, cantante italiana, ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di musica con un nuovo album e una serie di eventi, tra cui una presentazione nei musei e un tour. Questa scelta nasce dal desiderio di condividere con il pubblico un momento importante della sua lunga carriera, che l’ha vista protagonista fin dagli anni ’60. La cantante ha annunciato anche la sua partecipazione a Sanremo con il progetto

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un'evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell'onda. La grande interprete non si sottrae a quest'importante ricorrenza, anzi, lo fa con l'entusiasmo e l'estro che la contraddistinguono, e pubblica per l'occasione il suo ventinovesimo album da studio, " Opera " ( Nar International – AdaWarner Music Italy ), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order

Patty Pravo festeggia 60 anni di musica perché ha iniziato a cantare fin dagli anni '60, influenzando più generazioni.

A 50 anni dalla sua leggendaria carriera, Patty Pravo torna protagonista a Sanremo 2026 con il brano Opera, un’anticipazione del suo nuovo album di inediti.

