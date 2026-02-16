Patty Pravo 60 anni di carriera | nuovo album presentazione nei musei e tour L’artista a SANREMO con OPERA
Patty Pravo, cantante italiana, ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di musica con un nuovo album e una serie di eventi, tra cui una presentazione nei musei e un tour. Questa scelta nasce dal desiderio di condividere con il pubblico un momento importante della sua lunga carriera, che l’ha vista protagonista fin dagli anni ’60. La cantante ha annunciato anche la sua partecipazione a Sanremo con il progetto
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: del nuovo album al ritorno a Sanremo. Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, “ Opera ” ( Nar International – AdaWarner Music Italy ), in uscita il 6 marzo e disponibile in pre-order a questo link: https:wmi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con “Opera”
Patty Pravo festeggia 60 anni di musica perché ha iniziato a cantare fin dagli anni '60, influenzando più generazioni.
Sanremo 2026, Patty Pravo in gara con Opera e poi in tour nei teatri
A 50 anni dalla sua leggendaria carriera, Patty Pravo torna protagonista a Sanremo 2026 con il brano Opera, un’anticipazione del suo nuovo album di inediti.
Intervista a Patty Pravo - Una voce, mille donne - La tv che racconta (2003)
Argomenti discussi: Patty Pravo: 60 anni da icona. Arriva Opera, tra Sanremo, musei e teatri; PATTY PRAVO, 60 ANNI DI CARRIERA. Il 6 marzo esce il nuovo album OPERA; Sanremo, Patty Pravo: La mia vita è sempre stata la musica; Patty Pravo: 60 anni di carriera tra Sanremo e l’album Opera.
Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con Sanremo 2026 e un disco che presenterà nei museiPatty Pravo celebra 60 anni di carriera con un disco che presenterà nei musei e la partecipazione a Sanremo 2026 ... dire.it
Sanremo, Patty Pravo: La vera trasgressione oggi è essere se stessiA Sanremo per i 60 anni di carriera con 'Opera': Difendiamo la nostra unicità. Il 6 marzo il suo 29esimo album ... adnkronos.com
Patty Pravo torna a Sanremo per l’undicesima volta con «Opera», il brano cucitole addosso da Giovanni Caccamo inseguendo gli onirismi di Simone Folco, il curatore d’immagine, assistente, factotum che la segue come un’ombra. «Giovanni è amico nostro» - facebook.com facebook
SANREMO | Patty Pravo: "Porto il mio album nei musei, siamo tutti Opere d'arte. Festeggio 60 anni carriera con il 29/o album e un tour. A Sanremo omaggio la mia Ornellik" #ANSA x.com