Durante le festività pasquali, tradizioni come uova e coniglietti si mescolano a sorprendenti proposte di prodotti di bellezza. Cestini da pic-nic e decorazioni natalizie vengono spesso abbinati a confezioni di cosmetici, che vengono presentati come regali o sorprese. In alcuni casi, i prodotti di bellezza vengono inseriti all’interno di confezioni decorate con temi pasquali, creando un collegamento tra le festività e il settore cosmetico.

Non solo Easter eggs, ma anche coniglietti e cestini da pic-nic che svelano all'interno tesori cosmetici pronti a brillare sotto i nostri occhi. Dai colori pastello e Dna cute, stanno strappando lo scettro di più belli del reame ai calendari dell'avvento natalizi. Ecco i più belli da che le amanti di bellezza non possono farsi scappare +++dropcap Mentre la Pasqua sembra rubare la corona al Natale, anche perché implica (diciamolo) meno stress e preparazione a vantaggio di più sole e cibo ugualmente delizioso, anche le uova di bellezza rivaleggiano con i calendari dell'avvento amatissimi dalle beautyhaolic. Perché se c'è una cosa che (forse) amiamo più del cioccolato sono le uova di Pasqua piene di sorprese beauty. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pasqua: uova e coniglietti conquistano tutte e per le beautyhaolic sono meglio del cioccolato

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