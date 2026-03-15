Pasqua più cara anche nel 2026 | aumentano uova di cioccolato colombe e voli Ecco quanto ci costeranno le feste

Per il 2026, i prezzi delle festività pasquali sono destinati ad aumentare, con incrementi previsti per le uova di cioccolato, le colombe e i voli. Le variazioni sono attribuite all’inflazione, alle condizioni climatiche e alle tensioni geopolitiche che influenzano i costi di produzione e trasporto. Le cifre ufficiali indicano un incremento rispetto all’anno precedente, senza specificare le ragioni di tali variazioni.

Una volta è per l’inflazione, un’altra per il cambiamento climatico, un’altra ancora per le tensioni geopolitiche. Fatto sta che anche quest’anno sarà l’ennesima Pasqua di rincari. Peraltro, con il rischio di ulteriori fiammate dei prezzi dovute alla guerra in Medio Oriente. Dai trasporti alle uova, le associazioni di consumatori calcolano gli aumenti per le prossime feste e il quadro che emerge non fa sperare bene. Sale il prezzo delle uova di Pasqua. Per le uova di Pasqua si registrano aumenti significativi, nonostante i prezzi internazionali della cioccolata siano in calo: «Nei supermercati e nei negozi alimentari, al netto di offerte e promozioni, si registrano ritocchi al rialzo rispetto allo scorso anno che vanno dal +6% fino a raggiungere per alcuni marchi il +10%», spiega il Codacons. 🔗 Leggi su Open.online

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