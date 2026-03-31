Pasqua solidale | i bambini di Parco Verde donano un uovo ai carabinieri di Caivano

Durante le celebrazioni pasquali, i bambini di Parco Verde hanno consegnato un uovo di cioccolato ai carabinieri in servizio a Caivano. L'evento si è svolto nel quartiere, coinvolgendo i piccoli e le forze dell’ordine in un gesto di solidarietà e condivisione. La consegna è avvenuta in presenza di testimoni e rappresentanti delle istituzioni locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In un momento di grande significato civico, il Parco Verde di Caivano ha visto un bel gesto di solidarietà motivato da un’iniziativa di don Maurizio Patriciello. Nella chiesa di San Paolo Apostolo, i bambini del quartiere hanno deciso di donare un uovo di Pasqua ai Carabinieri della Compagnia di Caivano. Questo atto rappresenta molto più di un semplice dono: è un simbolo di unità e riconoscimento per il lavoro delle forze dell’ordine sul territorio. L’atto di chiarezza e gratitudine va ben oltre il gesto materiale. I bambini, con la loro innocenza, hanno voluto esprimere un sentire collettivo, facendo sentire alla comunità militare quanto sia apprezzato il loro impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pasqua solidale: i bambini di Parco Verde donano un uovo ai carabinieri di Caivano. Articoli correlati Il bel gesto dei piccoli di Caivano: un uovo di Pasqua ai carabinieriNella Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, su iniziativa di Don Maurizio Patriciello, i bambini del Parco Verde hanno donato un uovo di Pasqua ai... 'A Pasqua regala sorrisi': acquista un uovo solidale IbiscusPasqua sta per arrivare ed anche quest'anno è arrivato il momento di dare una mano all'associazione Ibiscus, che sostiene i bambini del reparto di... Pasqua solidale a Librino: donate 140 uova ai bambini della parrocchiaABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di solidarietà per i più piccoli In vista delle festività pasquali, la Parrocchia Resurrezione del Signore nel...