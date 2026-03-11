' A Pasqua regala sorrisi' | acquista un uovo solidale Ibiscus

A Pasqua, l'associazione Ibiscus lancia la vendita di uova solidali per sostenere i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania. L'iniziativa invita le persone a partecipare acquistando le uova, contribuendo così alle attività di assistenza e supporto ai piccoli pazienti. La vendita si svolge nelle settimane che precedono la festività.

Pasqua sta per arrivare ed anche quest'anno è arrivato il momento di dare una mano all'associazione Ibiscus, che sostiene i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania.Basterà un contributo minimo di 10€ per avere uova di cioccolato senza glutine, al latte o.

