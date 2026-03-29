Il bel gesto dei piccoli di Caivano | un uovo di Pasqua ai carabinieri

Da napolitoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caivano, nella chiesa di San Paolo Apostolo, i bambini del Parco Verde hanno consegnato un uovo di Pasqua ai carabinieri della locale compagnia. L'iniziativa è stata promossa da Don Maurizio Patriciello.

Nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, su iniziativa di Don Maurizio Patriciello, i bambini del Parco Verde hanno donato un uovo di Pasqua ai carabinieri della Compagnia locale. “Un omaggio sincero, carico di riconoscenza e affetto, rivolto a tutta l’Arma. Un segno concreto di una fiducia costruita giorno dopo giorno, tra le difficoltà e le sfide di un territorio complesso”. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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