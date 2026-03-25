In vista delle festività pasquali, una parrocchia nel quartiere Librino di Catania ha distribuito 140 uova ai bambini della comunità locale. L’iniziativa, rivolta ai più piccoli, ha coinvolto i membri della parrocchia, che hanno organizzato un momento di condivisione e festa. L’evento si è svolto all’interno della parrocchia Resurrezione del Signore, con lo scopo di portare allegria tra i bambini della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto di solidarietà per i più piccoli. In vista delle festività pasquali, la Parrocchia Resurrezione del Signore nel quartiere Librino di Catania ha ospitato un’iniziativa solidale dedicata ai bambini, regalando un momento di gioia e condivisione. Grazie all’impegno del parroco don Duilio, sono state distribuite 140 uova di Pasqua ai piccoli della comunità, rese possibili dalla generosità di Francesco Messina dello Spazio Conad, che ha contribuito concretamente a portare un sorriso ai giovani parrocchiani. Una rete di collaborazione per il territorio. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di diverse realtà locali, a dimostrazione di un forte spirito di collaborazione e attenzione verso il territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pasqua solidale a Librino: donate 140 uova ai bambini della parrocchia

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