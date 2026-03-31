Durante le festività pasquali, il francescano Pizzaballa si è recato al Santo Sepolcro per presiedere la messa, che sarà trasmessa in streaming. In un messaggio, ha sottolineato l’importanza di tutelare la libertà di culto, soprattutto in periodi di difficoltà e conflitto. La celebrazione si svolge in un clima di pace con Israele.

di Giulia Prosperetti ROMA "Soprattutto in tempi di difficoltà e conflitto, come quelli che stiamo vivendo, salvaguardare la libertà di culto rimane un dovere fondamentale e condiviso". Dopo il caso della Domenica delle Palme, il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa confermano che "tutte le questioni relative alle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua presso il Santo Sepolcro sono state affrontate e risolte in coordinamento con le autorità competenti". Dal punto di vista formale la questione, almeno per il momento, finisce qui. Ma la netta denuncia della preghiera negata al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a padre Francesco Ielpo ha lanciato un chiaro segnale volto a ristabilire i confini entro i quali l’autorità israeliana può esercitare il suo potere a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pasqua, pace con Israele. Pizzaballa al Santo Sepolcro. La messa sarà in streaming

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