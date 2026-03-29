Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme Tajani | Inaccettabile sdegnati con Tel Aviv

Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, le forze di polizia israeliane hanno bloccato l’accesso del cardinale Pizzaballa alla chiesa del Santo Sepolcro, impedendogli di partecipare alla messa delle Palme. La decisione ha suscitato reazioni di sdegno da parte di alcuni rappresentanti istituzionali, che hanno definito l’episodio inaccettabile. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità israeliane e le comunità religiose presenti in Gerusalemme.

(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, la polizia di Israele ha impedito al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, capo della Chiesa cattolica in Terra Santa, l’ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre insieme al Custode della Terra Santa, fra Francesco Ielpo, si facevano strada per celebrare la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo SepolcroPer la prima volta da secoli ai rappresentati della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo... Aggiornamenti e notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa delle Palme. Tajani: Inaccettabile, sdegnati con Tel Aviv; Netanyahu è spiazzato dalla svolta americana: Continuiamo a colpire; L’allarme dopo la rappresaglia: la rete di comando iraniano è ancora operativa; Iran, l’escalation del metano che può affossare i mercati internazionali. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: Gravissimo precedente, mai successoPer la prima volta dopo secoli ai capi della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa delle Palme nel Santo Sepolcro ... ilfattoquotidiano.it La polizia israeliana ha bloccato in città vecchia a Gerusalemme, il patriarca dei latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e il Custode di Terra Santa, il francescano fra Francesco Ielpo, mentre si recavano al Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domen - facebook.com facebook #Tajani: inaccettabile vietare l’ingresso al Santo Sepolcro a #Pizzaballa #Israele x.com