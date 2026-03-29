Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme | Gravissimo precedente mai successo

La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove si stavano recando per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Questo divieto rappresenta un fatto senza precedenti, mai verificatosi in passato.

La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme dove si stavano recando per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. La notizia è stata resa nota dal Patriarcato di Gerusalemme sottolineando che “questa decisione affrettata e fondamentalmente errata, viziata da considerazioni improprie, rappresenta un’ estrema violazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, libertà di culto e rispetto dello status quo “. Il capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa e il custode... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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