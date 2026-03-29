Gerusalemme da Israele schiaffo alla Pasqua | polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo Sepolcro
A Gerusalemme, la polizia ha impedito al Patriarca Pizzaballa e al Custode Ielpo di accedere al Santo Sepolcro, bloccandoli prima dell’inizio della messa delle Palme. L’episodio si è verificato in prossimità del luogo sacro, creando tensioni tra le autorità israeliane e le rappresentanze religiose. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa azione.
Gerusalemme: la polizia blocca il Patriarca Pizzaballa e il Custode Ielpo, impedendo la messa delle Palme al Santo Sepolcro. Uno strappo senza precedenti da secoli nella Città Santa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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