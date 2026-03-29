Gerusalemme da Israele schiaffo alla Pasqua | polizia blocca il cardinale Pizzaballa davanti al Santo Sepolcro

A Gerusalemme, la polizia ha impedito al Patriarca Pizzaballa e al Custode Ielpo di accedere al Santo Sepolcro, bloccandoli prima dell’inizio della messa delle Palme. L’episodio si è verificato in prossimità del luogo sacro, creando tensioni tra le autorità israeliane e le rappresentanze religiose. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle ragioni di questa azione.