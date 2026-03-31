A Cernusco, le mamme potranno ricevere assistenza ostetrica a domicilio anche dopo il parto, grazie all’inclusione del servizio nel programma regionale. La decisione nasce dalla richiesta locale e riguarda l’estensione dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di migliorare il supporto alle neomamme nel post-parto. La novità riguarda anche l’utilizzo del servizio nel quartiere del Naviglio.

Ostetrica a casa dopo il parto anche per le mamme di Cernusco. La Regione accoglie la richiesta della città e inserisce il Naviglio nel servizio. Obiettivo, "monitorare lo stato di salute della mamma e del neonato, offrendo al tempo stesso ascolto, consigli e sostegno in una fase così delicata". La richiesta del Consiglio comunale - all’unanimità - ha centrato il risultato. "Colmiamo così una lacuna nell’assistenza territoriale", dice la sindaca Paola Colombo che ha caldeggiato l’iniziativa. La comunicazione ufficiale del Pirellone che annuncia il cambiamento ha indicato anche i tempi, la novità scatterà prima dell’estate "è un passo concreto verso un sistema di cura più vicino alle persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ostetrica a domicilio, Cernusco apripista: "Così assistenza territoriale più completa"

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