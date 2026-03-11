ceriano laghetto ostetrica a domicilio per i neogenitori servizio gratuito

A Ceriano Laghetto è stato avviato un nuovo servizio gratuito chiamato “A casa con te” che offre assistenza ostetrica a domicilio per i neogenitori nelle prime settimane dopo il parto. Il servizio, destinato alle famiglie con bambini nati nel 2026, è stato realizzato dal Comune in collaborazione con la Croce Azzurra OVD di Rovellasca.

