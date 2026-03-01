La richiesta | | Un’ostetrica a domicilio

In aula a Cernusco è stata approvata all’unanimità una mozione che invita la Regione a estendere il progetto di assistenza ostetrica a domicilio all’area dell’Adda-Martesana. La richiesta nasce dalla volontà di rendere disponibile questa forma di supporto, già attiva in altri centri dell’hinterland, anche sul territorio locale. La mozione sollecita il Pirellone a considerare questa iniziativa.

"Dopo il parto un’ostetrica a domicilio, la Regione estenda il progetto all’Adda-Martesana". In aula a Cernusco passa all’unanimità la mozione per sollecitare il Pirellone a esportare sul territorio "un’esperienza positiva già avviata in altri centri dell’hinterland". Obiettivo, "garantire un sostegno concreto alle neomamme e alle famiglie, dopo la nascita di un figlio, riducendo le disuguaglianze territoriali e rafforzando la rete socio-sanitaria di prossimità". Un progetto pilota lombardo già attivo in via sperimentale in alcune Asst. L’iniziativa prevede una prima visita a casa entro sette giorni dalle dimissioni dall’ospedale. Per le situazioni a priorità medio-alt, il tempo si riduce a 3-5 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

