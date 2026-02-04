Nuovo patto tra medici di base e Regione | più assistenza territoriale e accesso semplificato per i cittadini

Questa sera a Bologna si è chiusa una lunga trattativa tra i medici di base e la Regione Emilia-Romagna. Al termine di negoziati durati anni, si è raggiunto un nuovo accordo che punta ad aumentare l’assistenza territoriale e a semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini. La firma ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio, in una sala della sede regionale, tra applausi e sorrisi.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Alle 19.30 di lunedì sera, nel salone della sede della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro, si è chiuso un capitolo lungo anni di tensioni, aspettative e negoziati serrati. Non un vertice politico, non un incontro tra governi, ma un accordo tra medici di famiglia e l’amministrazione regionale che potrebbe cambiare il volto dell’assistenza sanitaria sul territorio. Più di tremila medici di medicina generale, tra cui 600 a Bologna e 2.800 in tutta la regione, da oggi hanno un nuovo contratto collettivo integrativo che prevede l’apertura continua dei loro ambulatori dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La carenza di medici di base a Taranto sta lasciando molti cittadini senza adeguata assistenza sanitaria.

In Regione è stato sottoscritto un nuovo accordo con i medici di medicina generale, dopo 18 anni, per implementare il Ruolo unico di assistenza primaria (Ruap).

